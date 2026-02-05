Мособлсуд не стал смягчать приговор администраторам Telegram-канала «Нацдем»

Апелляционная инстанция Московского областного суда не стала смягчать приговор четырем администраторам правого телеграм-канала «Нацдем». Об этом «Ъ» сообщила адвокат Георгия Парамошина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Наталия Тихонова.

В своей жалобе она просила отменить приговор, утверждая, что выводы суда о виновности Парамошина в создании экстремистского сообщества и разжигании ненависти не основаны на доказательствах. По мнению адвоката Тихоновой, его публичная деятельность являлась выражением мнения, а не призывами к вражде. Также она отметила, что заключения лингвистических экспертиз, положенных в основу обвинения, содержат противоречия и выходят за пределы компетенции экспертов. Судом, по мнению защитника, были допущены грубые процессуальные нарушения, в том числе при допросе эксперта. Назначенное наказание в виде восьми лет лишения свободы несоразмерно и не мотивировано.

В октябре 2025 года Сергиево-Посадский городской суд признал четырех фигурантов виновными в организации экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и возбуждении ненависти либо вражды. 24-летний Георгий Парамошин получил восемь лет, 19-летний Кирилл Никуленков — 3,5 года, а Михаил Носков и Сергей Литвинов — условные сроки. Парамошина также обвиняли в вовлечении несовершеннолетнего в экстремистское сообщество, но по этой статье он был оправдан.

Георгий Парамошин создал «Нацдем» в 2022 году, а в 2023 году сделал Кирилла Никуленкова администратором канала. В «Нацдеме» публиковались посты против мигрантов, а также критиковалось начало СВО. По версии следствия, молодые люди «организовали в Сергиевом Посаде экстремистское сообщество для подготовки и совершения преступлений». В Telegram-канале они якобы публиковали «посты экстремистского содержания» и обсуждали «насильственные действия в отношении различных групп населения».

На одном из заседаний в суде допросили свидетеля стороны обвинения — соседа Парамошина по комнате в общежитии Финансового университета при правительстве России Арсения Дергунова. Он сообщил суду, что Парамошин часто рассказывал ему о политике и канале «Нацдем». Один из разговоров он записал на диктофон и передал запись сотруднику ФСБ при университете. По его словам, Парамошин стремился к «смене режима», освобождению политзаключенных, отмене ст. 282 УК РФ и прекращению СВО.

Ефим Брянцев