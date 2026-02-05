Bild: завещание Карла Лагерфельда могут оспорить

Завещание немецкого модельера Карла Лагерфельда, который возглавлял дома моды Fendi и Chanel, оспаривают неизвестные лица. Об этом сообщил душеприказчик господина Лагерфельда, умершего в 2019 году, Карл Буассон. Последнюю версию завещания модельер составил в апреле 2016 года.

Как пишет издание Bild, господин Буассон сообщил родственникам Карла Лагерфельда — потомкам двух его сестер, умерших раньше самого дизайнера, что его завещание оспаривается. Если документ будет признан недействительным, то именно они разделят наследство. По законам Франции и Монако, где жил дизайнер, завещание можно оспорить — например, если завещателя признают недееспособным из-за болезни.

Состояние дизайнера, по данным СМИ, оценивается в €200 млн. В завещании упоминаются ассистент дизайнера Себастьян Жондо, крестник Хадсон Крениг и две модели — Брэд Крениг и Баптисте Джабикони. Господин Лагерфельд также подарил дом и $1,5 млн своей кошке Шупетт — точнее, домработнице с обязательством следить за кошкой. Как пишет Bild, эта часть не будет оспорена, поскольку дарение было совершено до смерти господина Лагерфельда.

