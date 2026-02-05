Против журналиста Перцева завели дело из-за работы в нежелательной организации

Против журналиста Андрея Перцева возбудили уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательного в России издания «Медуза» (иноагент). Об этом сообщила пресс-служба Московской прокуратуры.

Андрей Перцев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Андрей Перцев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, Андрей Перцев уже привлекался к административной ответственности за работу в СМИ-иноагенте по статье 20.33 КоАП РФ. Сейчас журналист проживает за границей и продолжает сотрудничать с «Медузой» (признано иноагентом и нежелательной организацией в России) в качестве корреспондента. В ведомстве отметили, что он из-за границы распространяет в сети материалы, «затрагивающие экономические, политические и социальные процессы, происходящие» в России.

Дело возбуждено по материалам проверки Дорогомиловской межрайонной прокуратуры по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ. По этой статье господину Перцеву грозит до четырех лет лишения свободы.

Андрей Перцев работает в «Медузе» (признано иноагентом и нежелательной организацией в России) с 2019 года. Вместе с социологом, политическим обозревателем Константином Гаазе он ведет подкаст-шоу «Перцев и Гаазе» о российской политике.