ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений в пятый раз подряд

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в пятый раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15%. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе. Ставки по депозитным программам и программам маржинального кредитования также остались без изменений — на уровне 2,00% и 2,40%.

«Обновленная оценка подтверждает, что инфляция в среднесрочной перспективе должна стабилизироваться на целевом уровне в 2%, — отмечается в публикации. — Экономика остается устойчивой в сложной глобальной обстановке».

Как отметили представители ЕЦБ, стабильный рост поддерживается за счет низкого уровня безработицы, устойчивых балансов в частном секторе, постепенного наращивания госрасходов на оборону и инфраструктуру, а также благоприятного воздействия предыдущих снижений процентных ставок.

В то же время, аналитики регулятора оценивают долгосрочные перспективы как неопределенные из-за сохраняющихся нестабильности в глобальной торговле и геополитической напряженности.

С сентября 2023 года по июнь 2024-го ЕЦБ удерживал процентные ставки на рекордно высоком уровне для борьбы с инфляцией, а затем снижал их восемь раз подряд. На заседаниях в июле, сентябре, октябре, декабре Центробанк принимал решение сохранять ставки без изменений.