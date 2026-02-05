Трансакции нашли обход

19% всех международных трансакций, произведенных из России, прошли через платежного агента А7. Как пишет Financial Times, переводы осуществляются с помощью бумаг и расчетов, похожих на игру в «Монополию». По данным банка ПСБ, совладельца А7, только за первую половину 2025 года россияне с его помощью произвели платежи на сумму более $98 млрд. В А7 заявляли, что трансграничные переводы осуществляются без использования системы SWIFT. Однако, как именно, компания не раскрывает.

В основе платежей лежит особый токен, привязанный к рублю, объясняет основатель платформы Digital ВЭД Анна Фомичева: «А7 выпустила цифровой вексель для международных расчетов, в основе лежит токен А7А5, привязанный к рублю в соотношении 1:1, который полностью обеспечен банковским депозитом. С помощью этого векселя можно обменивать средства на любую валюту в любой стране. То есть физик может перевести до $10 тыс. за границу и получить наличные в любой стране за рубежом.

Также владельцы могут переводить средства в токены А7А5 и получать до 10% годовых. Токены можно обменивать на популярные криптовалюты по биржевому курсу и использовать банковские карты "Мир" и Visa. Цифровой вексель также можно передавать третьему лицу. Пока мы сами не пользовались, но уже думаем об этом. Если все так будет, как нам говорят, сейчас это очень актуально ввиду санкционного давления».

В июле 2025 года A7 подпала под санкции Европейского союза из-за «многочисленных связей с Москвой». В августе ограничения ввели и Соединенные Штаты. Дальнейшее расширение теперь зависит от того, насколько последовательно западные страны будут блокировать подобные схемы расчетов, считает аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский:

«В принципе это рублевый аналог USDT. Сейчас все цифровые доллары обеспечены казначейскими векселями. Соответственно, под этой цифровой сущностью тоже должно что-то стоять, какое-то реальное обеспечение. По закону у нас нельзя выпускать цифровые валюты, которые не обеспеченны на 100% какими-то ликвидными активами. Правда, насколько я знаю, эта платежная система зарегистрирована в Киргизии. То, что обороты через нее могли пройти в $100 млрд за год, не выглядит чем-то невероятным.

Насколько я знаю, в прошлом году эта платежная система подпала под санкции. Соответственно, любые контрагенты с той стороны, если будут замечены в работе с ней, могут подпасть под вторичные санкции. Я думаю, что там все не так просто, но как-то финансовая логистика выстроена и работает. Это конструкция, которая призвана преодолеть санкционные ограничения. Если бы их не было, в этом не было бы необходимости. Это нишевой продукт, который актуален для ситуации, в которой находится наша внешняя торговля, в других условиях он бы не выжил».

Компания А7 была создана осенью 2024 года. Ее единственный публичный акционер — Промсвязьбанк, ему принадлежат 49% акций. Информация о том, кто владеет большей половиной сервиса, остается конфиденциальной.

Андрей Дубков, Николай Малышев