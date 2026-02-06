Китай считает калории

В Китае вырос спрос на российский уголь среднего качества, что привело к повышению котировок на эти марки. Увеличению потребления способствуют прогнозы о грядущем похолодании в КНР, а также более низкая цена на такие виды угля относительно продукта с высокой калорийностью. На других важных для российских угольщиков экспортных рынках — Индии и Южной Корее — требования к качеству топлива выше, указывают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Цены на российский уголь среднего качества в Китае к концу января выросли до $79–82,8 за тонну на условиях CFR (с учетом стоимости фрахта) против $79–80,8 за тонну неделей ранее, подсчитали в NEFT Research. Росту котировок и спроса способствовало сокращение внутреннего предложения: в преддверии китайского Нового года добывающие предприятия КНР начали приостанавливать работу. Поддержку ценам оказали прогнозы о грядущем похолодании и увеличении энергопотребления.

По итогам 2025 год экспорт российского угля в Китай сократился на 6,5%, до 88,9 млн тонн, приводит NEFT Research данные Главного таможенного управления КНР. Снижение аналитики объясняют в том числе логистическими ограничениями, ростом железнодорожных тарифов и крепким рублем. Для многих компаний из-за низких мировых цен экспорт стал низкорентабельным. Но, отмечают в NEFT Research, в декабре поставки угля из РФ в КНР выросли на 19,7% год году, до 8,5 млн тонн, прервав восьмимесячное падение.

По словам партнера NEFT Research по консалтингу Александра Котова, интерес к углю среднего качества у Китая есть всегда. Дисконт на такие марки варьируется от 10% (если сравнивать с российским углем высокого качества) до 30% (если сравнивать с австралийским). Но насколько продолжительным будет тренд на рост спроса, можно будет сказать после окончания праздников в Китае, отмечает эксперт.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников подсчитал, что дисконт для угля калорийностью 5500 ккал на кг к маркам калорийностью 6000 ккал на кг в портах Дальнего Востока достигает $8 на тонну. Для китайских потребителей, которые преимущественно используют уголь для сжигания в электростанциях, работающих на ультрасверхкритическом и сверхкритическом режимах пара (с повышенным КПД), разница в калорийности не принципиальна, а экономия на тонну оказывается существенной, поясняет аналитик. Но, считает он, существенно выше $75–76 за тонну цена за российский уголь калорийностью 5500 ккал на кг в течение 2026 года едва ли будет подниматься. Российским поставщикам это обеспечит нулевую или около рентабельность, оценивает господин Шапошников

Директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин говорит, что росту цен на российский уголь способствовали и осложнения с поставками из других стран, в частности — из Австралии и Индонезии. Из-за сокращения квот на добычу для крупных индонезийских компаний на 40–70% от уровня 2025 года экспортные сделки на спот-рынке затормозились, а цены на высококалорийные и низкокалорийные марки из страны выросли, рассказывает эксперт. К тому же, добавляет он, штормовая погода продолжает затруднять перевалочную деятельность в Южном Калимантане, вынуждая поставщиков временно приостанавливать отгрузки новых партий.

Но на период китайских праздников во второй половине февраля российским угольщикам в любом случае придется перенаправлять поставки на другие рынки или накапливать запасы в портах, считают аналитики. По словам Максима Шапошникова, возможен экспорт во Вьетнам, но с существенным снижением цены. А вот рынки Индии и Южной Кореи, добавляет он, предъявляют строгие требования к такому типу угля, и спрос там весьма ограничен. Как считает эксперт, для успешной продажи уголь с калорийностью 5500 ккал на кг придется смешивать с более высококалорийными сортами, добиваясь стандартных показателей смеси около 6000 ккал на кг, востребованных в Японии, Южной Корее и Индии.

Полина Трифонова