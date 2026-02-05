Бывшая и. о. министра молодежной политики Херсонской области получила пять лет

Бывшую исполняющую обязанности министра молодежной политики и спорта Херсонской области Эльвиру Витренко приговорили к пяти годам колонии за превышение должностных полномочий при заключении контрактов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Бывшей чиновнице также на два года запретили занимать должности в государственных и муниципальных органах, предполагающие принятие юридически значимых решений.

Скадовский районный суд установил, что с мая по июнь 2023 года Витренко давала незаконные указания подчиненным. Речь шла о заключении государственного контракта на поставку спортивной одежды для образовательных учреждений региона по завышенной стоимости.

Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора и постановил взыскать с Эльвиры Витренко более 11 млн руб. в качестве компенсации ущерба, причиненного бюджету Херсонской области.