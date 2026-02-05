Из украинского плена вернулись четверо свердловчан

Четверо военнослужащих из Свердловской области вернулись из украинского плена, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте». Обмен военнопленными прошел по формуле «157 на 157».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова Фото: уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

«Этой долгожданной новости ждали наши земляки долгих четыре месяца. В Первоуральск вернутся двое военнослужащих, в Верхнюю Салду — один боец, которого дома ждут сразу трое детей, еще один военнослужащий вернется в Березовский»,— написала Татьяна Мерзлякова.

Как сообщили в Минобороны России, в настоящий момент российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская поддержка. Все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации. Посредниками при обмене выступили ОАЭ и США.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в 2025 году домой из плена вернулись 58 военнослужащих из Свердловской области.

Полина Бабинцева