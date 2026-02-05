Морозы разогрели курьеров

Из-за морозов россияне все чаще заказывают еду на дом. По данным аналитиков «ЮMoney», за период с начала зимы до 20 января количество онлайн-заказов еды из ресторанов и кафе выросло на треть год к году. Оборот заведений при этом увеличился на 43%, а средний чек поднялся на 7% и составил 1265 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Погодные условия действительно могут значительно влиять на спрос, говорит глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Динамика есть, но я бы сказал, что она скорее не связана с ситуацией на рынке общественного питания, который на самом деле, как и рынок ритейла, сейчас находится в фазе определенного охлаждения. В то же время очень серьезное влияние оказывает погодный фактор. Январь 2026 года в среднем на 8°C холоднее, чем январь 2025 года. Конечно, это очень стимулирует к тому, чтобы заказать доставку. Поэтому этот рост мы в основном связываем с существенным влиянием погодного фактора.

Второй момент — это, конечно, то, что крупнейшие участники рынка сейчас активно расширяют свой ассортимент, дополняя его теми линейками, которых раньше не было, например, сейчас очень большой акцент на завтраке. По мере нивелирования погодного фактора мы видим, конечно, определенное замедление. То есть за счет эффекта высокой базы темпы роста снижаются.

В целом 2026 год характеризуется более слабой динамикой реальных доходов населения, плюс мы видим, что произошло значительное охлаждение на рынке труда, то есть у потребителей стало больше свободного времени. Поэтому, конечно, динамика, если мы говорим про доставку, будет несколько медленнее, чем январский показатель. По нашим оценкам, вклад погодных условий может составлять от восьми до десяти процентных пунктов, это рост, о котором говорят коллеги».

По данным исследования Data Insight за прошлый год, доставку предлагает уже 64% ресторанов в России. Основной рост обеспечивают сети: доставка есть у 78% их точек, тогда как среди независимых заведений — лишь у 59%. При этом через эти сервисы осуществляется четверть от общего числа заказов. Рост популярности доставок отмечается во всем мире, говорит аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова:

«Есть прогноз, что ВВП России вырастет только на 1%, но в течение года сектор общественного питания показывал темпы, которые намного опережали рост ВВП. То есть пока российская экономика в целом замедлялась, сектор общественного питания, и прежде всего доставки готовой еды, рос опережающими темпами, до 8% в год. Сервисы доставки позволяют людям экономить на походах в рестораны, в магазины, прежде всего это экономия времени и сокращение транспортных расходов.

Плюс пандемия не прошла бесследно, тогда снизился спрос на походы в рестораны. Есть общий мировой тренд на более удобные форматы проведения досуга. На дом заказывают и готовую еду, и продукты, которые надо будет приготовить, и полуфабрикаты, и замороженные продукты, и готовую еду для разогревания, и еду из ресторанов уже горячую. В России сейчас самый большой спрос на уже приготовленную еду из ресторанов, там самые высокие темпы роста».

По оценкам Ассоциации компаний розничной торговли, сейчас примерно четверть объема рынка готовой еды приходится на торговые сети. Через четыре года показатель может приблизиться к 40%.

Астон О'Салливан