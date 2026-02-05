Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На стройках в Нижнем Новгороде и Дзержинске нашли 17 нелегальных мигрантов

Сотрудники полиции проверили 70 иностранцев во время рейдов на строящихся объектах в Нижнем Новгороде и Дзержинске . Из них у 17 человек обнаружены нарушения порядка пребывания в РФ, сообщили в региональном управлении МВД.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Всех нарушителей совокупно оштрафовали на 34 тыс. руб., 16 гастарбайтеров будут принудительно выдворены за пределы России.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году иностранцам было выдало более 33 тыс. патентов на работу в Нижегородской области. Это на 6% больше по сравнению с предыдущим годом.

Галина Шамберина