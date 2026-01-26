Число выданных иностранцам патентов выросло в Нижегородской области за 2025 год

Более 33 тыс. патентов на работу оформлено иностранцам в Нижегородской области за 2025 год, сообщили в региональном ГУ МВД. В 2024 году их было 31,2 тыс. То есть, за год число выданных патентов выросло примерно на 6%.

Всего за прошедший год на миграционный учет в регионе первично поставили 99,65 тыс. иностранцев и лиц без гражданства. Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году этот показатель составлял 81,3 тыс. — на 22,6% меньше.

При этом сократилось число выданных разрешений на временное проживание — на 25,8% (до 642) и видов на жительство — на 25,3% (до 1009).

После проверок порядка осуществления трудовой деятельности мигрантами в отношении иностранцев, принимающей стороны и работодателей составили 12,6 тыс. административных протоколов.

353 иностранцам, создающим угрозу общественному порядку и общественной безопасности, не разрешили въезд в РФ.

Также за год раскрыто 941 преступление по статьям 322.1 (организация незаконной миграции), 322.2 (фиктивная регистрация по месту пребывания или по месту жительства), 322.3 (фиктивная постановка иностранцев на учет).

Галина Шамберина