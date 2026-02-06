Топ-10 производителей пива и пивных напитков в России в 2025 году

Компания Популярные бренды Объем производства (млн дал) Изменение год к году (%) «Напитки вместе» Bud, Abbe, Velkopopovicky Kozel 259,18 2,1 Пивоваренная компания «Балтика» «Балтика», Green Beat 197,22 –16,3 «Пивоварки Бочкарев» «Бочкарев», «Крушовице», «Охота» 101,69 9,3 «Трехсосенский» «Трехсосенское», «Ячменное поле» 49,2 19,6 Московская пивоваренная компания «Хамовники», «Жигули Барное» 39,3 11,6 «Томское пиво» Kruger, «Бархатное» 16,16 –7,9 Пивоваренный завод «Белый кремль» «Schlosskeller премиум лагер», «Жить хорошо» 12,97 5,1 «Липецкпиво» Buddy, LiebenBier, «Немецкий рецепт» 10,08 10,1 МПБК «Очаково» Ora et labora brune, Sieben, «Очаково» 9,04 –4,4 «Бочкари» Weiss Berg, Mini Keg, «Немецкое» 8,37 –4,3