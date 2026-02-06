Топ-10 производителей пива и пивных напитков в России в 2025 году

|
|Компания
|Популярные бренды
|Объем производства (млн дал)
|Изменение год к году (%)
|«Напитки вместе»
|Bud, Abbe, Velkopopovicky Kozel
|259,18
|2,1
|Пивоваренная компания «Балтика»
|«Балтика», Green Beat
|197,22
|–16,3
|«Пивоварки Бочкарев»
|«Бочкарев», «Крушовице», «Охота»
|101,69
|9,3
|«Трехсосенский»
|«Трехсосенское», «Ячменное поле»
|49,2
|19,6
|Московская пивоваренная компания
|«Хамовники», «Жигули Барное»
|39,3
|11,6
|«Томское пиво»
|Kruger, «Бархатное»
|16,16
|–7,9
|Пивоваренный завод «Белый кремль»
|«Schlosskeller премиум лагер», «Жить хорошо»
|12,97
|5,1
|«Липецкпиво»
|Buddy, LiebenBier, «Немецкий рецепт»
|10,08
|10,1
|МПБК «Очаково»
|Ora et labora brune, Sieben, «Очаково»
|9,04
|–4,4
|«Бочкари»
|Weiss Berg, Mini Keg, «Немецкое»
|8,37
|–4,3