Регионы СКФО способны обеспечить потребности РФ в редкоземельных металлах

Директор по производству холдинга «ХимМед» Дмитрий Сахаров заявил, что регионы Северного Кавказа помогут России удовлетворить потребности в редкоземельных металлах, пишет «Эксперт Юг».

Спикер подчеркнул потенциал Тырныаузского месторождения в Кабардино-Балкарии, которое уже добывает вольфрам и молибден. В Дагестане обнаружили крупные запасы лития в пластовых водах, хотя их разработка требует сложных технологий.

Дмитрий Сахаров отметил, что Тырныауз содержит около 360 млн тонн руды с 40% российских запасов вольфрама. Литиевые ресурсы Дагестана, включая Берикейское месторождение в Дербентском районе, позволяют извлекать карбонат лития, магнезию, йод и бром в промышленных масштабах. Перспективы вольфрама и молибдена прослеживаются в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, где разведка выявила полиметаллы с редкими элементами. Ставрополье обладает колоссальными запасами титана, разведанными еще в советские времена, но до сих пор не разрабатываемыми.

Национальный проект «Новые материалы и химия», запущенный в 2025 году, ставит цель увеличить выпуск редких металлов к 2030 году в 3,5 раза — с 29 млрд до 100 млрд руб. Россия создаст более 130 новых производств, чтобы снизить зависимость от Китая, который сейчас доминирует на рынке поставок. Проект фокусируется на технологическом суверенитете, включая редкоземельные металлы для фармацевтики, транспорта и авиакосмической отрасли.

Химическая промышленность остается флагманом СКФО: в 2025 году инвестиции в нее достигли 175,3 млрд руб., что ставит отрасль на третье место после туризма и АПК. Ставропольский край обеспечил 26,5% экспорта химической продукции СКФО в Россию. Разработка Тырныауза возобновилась после простоя, а литиевые рассолы Дагестана, такие как Берикейское и Тарумовское, готовятся к освоению.

Эксперты подчеркивают, что Северный Кавказ обладает титаном, цирконием и рассеянными элементами, но многие месторождения ждут разведки. В 2025 году нацпроект показал высокую результативность, запустив цепочки производства редких металлов. При этом глобальный спрос на литий для батарей и вольфрам для электроники растет на 10–15% ежегодно.

Станислав Маслаков