Александр Чачава увеличил долю в «Яндексе» до 19,7%

Предприниматель Александр Чачава приобрел у миноритариев МКПАО «Яндекс» (MOEX: YDEX) 3,73% акций. Он увеличил свою долю до 19,69% уставного капитала, или 20,42% голосов. Это следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.

«Решение увеличить долю отражает мою уверенность в долгосрочной стратегии компании. Верю в команду и в то, что "Яндекс" продолжит динамичное развитие и будет и дальше укреплять свое лидерство в сфере искусственного интеллекта и других инноваций»,— сказал господин Чачава «Интерфаксу».

Основным акционерам «Яндекса» принадлежит 66,1% акций, включая долю менеджеров компании в размере 15,9%. Ни у одного из акционеров нет контролирующей доли. 30,3% акций находятся в свободном обращении, следует из данных на сайте компании.