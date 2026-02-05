«Биннофарм Групп» получил право на поставку лекарств в Ирак

Завод «Синтез» в Кургане («Биннофарм Групп») получил сертификат о регистрации от Минздрава Ирака, сообщили «Ъ» в компании. Документ дает право на поставку в страну препаратов нескольких видов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По сертификату «Биннофарм Групп» сможет направлять в Ирак стерильные инъекционные формы, в том числе антибиотики (пенициллины и цефалоспорины), офтальмологические растворы, препараты для инфузий, а также таблетки, капсулы и жидкие формы для внутреннего применения. В компании добавили, что уже начали процедуру регистрации в Ираке первых пяти препаратов. Ее планируется завершить к концу 2026 года.

Как отметил гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов, фармацевтический рынок Ирака «довольно сложный» и барьеры для входа на него высокие. О планах по работе в Ираке компания объявила в декабре 2024 года. Предполагалось, что поставки начнутся в конце 2025 года. Компания присутствует в более десяти странах, но Ирак — первый ближневосточный рынок для нее.

Ранее как минимум две российские фармкомпании сообщали о планах начать поставки в Ирак. Завод «Биохимик», входящий в группы компаний «Промомед», получил от Минздрава страны сертификат на производство в 2024 году. «Вертекс» подавал заявку на регистрацию своей стоматологической линейки в 2022 году.

Виктория Колганова