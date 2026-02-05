Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися из плена военными

Министерство обороны России опубликовало кадры с российскими военнослужащими, которых вернули из украинского плена. Стороны произвели обмен военнопленными по формуле «157 на 157».

Вернувшиеся из плена военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Их доставят на территорию РФ для прохождения лечения и реабилитации.

В Минобороны сообщили, что посредниками при обмене военнопленными выступили ОАЭ и США. Стороны договорились провести обмен во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Консультации проходили 4 и 5 февраля.