Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по обращению жителей Яльчикского района Чувашии, пожаловавшихся на возможное нарушение их прав на доступную медицинскую помощь. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
Бастрыкин поручил проверить ситуацию с объединением больниц в Чувашии
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В соцсетях появилось видеообращение, в котором жители сообщили, что под предлогом оптимизации Яльчикскую центральную районную больницу планируют объединить с другим медучреждением, расположенным на значительном расстоянии.
По словам жителей, это может привести к сокращению персонала и увеличению нагрузки на оставшихся врачей. Кроме того, из-за отсутствия автобусного сообщения людям придется добираться за медпомощью на такси, что для многих финансово затруднительно.
Ранее министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова сообщила, что при реорганизации медицинских учреждений ни одна больница в регионе закрыта не будет.