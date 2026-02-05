Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по обращению жителей Яльчикского района Чувашии, пожаловавшихся на возможное нарушение их прав на доступную медицинскую помощь. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Бастрыкин поручил проверить ситуацию с объединением больниц в Чувашии

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В соцсетях появилось видеообращение, в котором жители сообщили, что под предлогом оптимизации Яльчикскую центральную районную больницу планируют объединить с другим медучреждением, расположенным на значительном расстоянии.

По словам жителей, это может привести к сокращению персонала и увеличению нагрузки на оставшихся врачей. Кроме того, из-за отсутствия автобусного сообщения людям придется добираться за медпомощью на такси, что для многих финансово затруднительно.

Ранее министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова сообщила, что при реорганизации медицинских учреждений ни одна больница в регионе закрыта не будет.

