При реорганизации медицинских учреждений ни одна больница в Чувашии закрыта не будет. Об этом 27 января в ходе прямого эфира рассказала министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова, передает пресс-центр Минздрава Чувашии.

Минздрав Чувашии: при реорганизации ни одну больницу не закроют

Минздрав Чувашии: при реорганизации ни одну больницу не закроют

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ходе эфира жительница республики поинтересовалась возможным закрытием больниц в Ибресинском и Яльчикском районах.

«Реорганизация не подразумевает закрытия действующих медицинских учреждений или сокращения медперсонала, а напротив, поможет существенно улучшить эффективность предоставляемой помощи», — заявила министр.

Министр также сообщила, что в учреждениях здравоохранения планируется усиление материально-технической базы, обеспечение доступности узкопрофильных специалистов, внедрение современных методов диагностики и лечения, а также развитие системы мобильных врачебных бригад для оперативного реагирования на потребности муниципалитетов.

Отвечая на вопрос о ремонте врачебной амбулатории в селе Большие Яльчики, госпожа Тарасова заявила, что планы по модернизации объектов здравоохранения остаются неизменными. Капитальный ремонт здания амбулатории запланирован на 2026 год.

Прямой эфир был организован на фоне обсуждений в социальных сетях о возможной оптимизации больниц, вызвавших обеспокоенность жителей муниципалитетов доступностью медицинской помощи.

