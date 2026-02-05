Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев сказал последнее слово на суде

Нефтекамский горсуд Башкирии завершает рассмотрение уголовного дела бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева, которого обвиняют в двух эпизодах злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК). Сегодня закончились прения, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Прокурор запросил для экс-градоначальника шесть лет лишения свободы.

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Олег Бекмеметьев свою вину не признает. «Ваша честь, я, безусловно, законопослушный гражданин. Таким был, такой есть и таким останусь. А уж будучи облеченным властью, я взял за правило, что любое свое решение я соизмерял с законом в 6-10 измерениях до тех пор, пока не убеждался, что оно законно и идет на пользу жителей»,— сказал бывший глава города в последнем слове.

Напомним, вынесение приговора запланировано на 23 марта. По уголовному делу также проходят бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и фактический руководитель застройщика «Ухтомского один» Олег Бушмакин. Им инкриминируется подстрекательство и пособничество соответственно (ст. 285 УК). Для них гособвинитель запросил по три года лишения свободы.

Напомним, следствие считает, что в 2021 году Олег Бекмеметьев передал муниципальный земельный участок в собственность застройщика «Ухтомского один» без проведения торгов по заниженной стоимости. Николай Пушин тогда, согласно обвинению, «оказал содействие в форме бездействия по службе», не принимая мер реагирования на нарушения законодательства о земле при передаче муниципального участка. Второй эпизод касается, по версии следствия, незаконного установления вида разрешенного использования земли в пригороде Ижевска, где был построен коттеджный поселок.

Олег Бекмеметьев был задержан в июле 2023 года. За 1,5 месяца до этого он сложил полномочия главы Ижевска по собственному желанию. Он стал мэром в октябре 2018 года. В 2015-2018 годах был главой Глазова, в 2012-2015 годах — депутат Госсовета Удмуртии. До этого более 20 лет работал на Чепецком механическом заводе: замгендиректора по развитию инфраструктуры и внешним связям, замдиректора по экономике и финансам, руководителем группы внешней торговли, инженером технологом.