Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев сказал последнее слово на суде

Нефтекамский горсуд Башкирии завершает рассмотрение уголовного дела бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева, которого обвиняют в двух эпизодах злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК). Сегодня закончились прения, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Прокурор запросил для экс-градоначальника шесть лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Олег Бекмеметьев свою вину не признает. «Ваша честь, я, безусловно, законопослушный гражданин. Таким был, такой есть и таким останусь. А уж будучи облеченным властью, я взял за правило, что любое свое решение я соизмерял с законом в 6-10 измерениях до тех пор, пока не убеждался, что оно законно и идет на пользу жителей»,— сказал бывший глава города в последнем слове.

Напомним, вынесение приговора запланировано на 23 марта. По уголовному делу также проходят бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и фактический руководитель застройщика «Ухтомского один» Олег Бушмакин. Им инкриминируется подстрекательство и пособничество соответственно (ст. 285 УК). Для них гособвинитель запросил по три года лишения свободы.

Напомним, следствие считает, что в 2021 году Олег Бекмеметьев передал муниципальный земельный участок в собственность застройщика «Ухтомского один» без проведения торгов по заниженной стоимости. Николай Пушин тогда, согласно обвинению, «оказал содействие в форме бездействия по службе», не принимая мер реагирования на нарушения законодательства о земле при передаче муниципального участка. Второй эпизод касается, по версии следствия, незаконного установления вида разрешенного использования земли в пригороде Ижевска, где был построен коттеджный поселок.

Олег Бекмеметьев был задержан в июле 2023 года. За 1,5 месяца до этого он сложил полномочия главы Ижевска по собственному желанию. Он стал мэром в октябре 2018 года. В 2015-2018 годах был главой Глазова, в 2012-2015 годах — депутат Госсовета Удмуртии. До этого более 20 лет работал на Чепецком механическом заводе: замгендиректора по развитию инфраструктуры и внешним связям, замдиректора по экономике и финансам, руководителем группы внешней торговли, инженером технологом.