Горсуд Башкирии вынесет приговор экс-главе Ижевска Бекмеметьеву 23 марта

Приговор бывшему главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву будет оглашен 23 марта, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Сегодня в Нефтекамском горсуде Башкирии завершились прения сторон. Было озвучено последнее слово подсудимых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Напомним, Олег Бекмеметьев обвиняется в двух эпизодах злоупотребления полномочиями (ст. 285 УК). По уголовному делу также проходят бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и фактический руководитель застройщика «Ухтомского один» Олег Бушмакин. Им инкриминируется подстрекательство и пособничество соответственно (ст. 285 УК).

Гособвинитель запросил для Бекмеметьева шесть лет лишения свободы, для Пушина и Бушмакина — по три года лишения свободы. Помимо этого, прокуратура поддержала гражданский иск к подсудимым на взыскание 38,6 млн руб.

Напомним, следствие считает, что в 2021 году Олег Бекмеметьев передал муниципальный земельный участок в собственность застройщика «Ухтомского один» без проведения торгов по заниженной стоимости. Николай Пушин тогда, согласно обвинению, «оказал содействие в форме бездействия по службе», не принимая мер реагирования на нарушения законодательства о земле при передаче муниципального участка. Второй эпизод касается, по версии следствия, незаконного установления вида разрешенного использования земли в пригороде Ижевска, где был построен коттеджный поселок.

Олег Бекмеметьев был задержан в июле 2023 года. Сейчас бывший мэр находится в СИЗО города Дюртюли. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что во время предварительного следствия по уголовному делу было допрошено более 250 свидетелей.