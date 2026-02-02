Воронежский «Факел» сыграл вничью с командами из Сербии и Боснии

В субботу, 31 января, воронежский ФК «Факел», выступающий в Первой лиге, провел два контрольных матча на зимних сборах в Турции. Соперниками выступили ФК «Графичар» из Сербии и ФК «Слога» из Боснии и Герцеговины. Обе встречи завершились с ничейным счетом 1:1, сообщила пресс-служба воронежского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Матч с «Графичаром», запланированный на 11:00, был под угрозой отмены из-за неблагоприятных погодных условий, однако все же состоялся с переносом по времени на 1,5 часа. В составе «Факела» вышли: Фролкин (в), Багателия (Беляев, 84), Юрганов, Гапонов, Дзиов, Симонов, Нетфуллин (к), Моцпан, Абдоков, Турищев (Васин, 73), Уридия. Сербская команда повела в счете на 75-й минуте после забитого пенальти. «Факелу» удалось отыграться в самом конце матча: нападающий Илья Васин реализовал выход один на один с голкипером.

Встреча со «Слогой» получилась жесткой — судья удалил с поля по одному игроку из обеих команд. Клуб из Боснии и Герцеговины открыл счет на 25-й минуте. Воронежцы сравняли уже во втором тайме: на 60-й минуте гол забил Белайди Пуси. На поле у «Факела» вышли: Обухов (в), Черов, Габараев, Магкеев, Журавлев, Багамаев, Якимов (к), Магомедов, Гиоргобиани (Васин, 77), Белайди, Гнапи.

Наставник «Факела» Олег Василенко назвал спарринги «плодотворными». Пресс-служба клуба опубликовала оперативный комментарий главного тренера:

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в предыдущем контрольном матче воронежская команда сыграла вничью 3:3 с узбекским «Кызылкумом». Следующий спарринг запланирован «Факелом» на 5 февраля. Соперником станет ФК «Сочи», выступающий в элитном дивизионе российского футбола.

На зимний перерыв «Факел» ушел с первого места в турнирной таблице. После 21 матча в активе у воронежцев 48 очков. Ближайший преследователь — «Урал» из Екатеринбурга — заработал 41 балл.

Денис Данилов