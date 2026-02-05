Более 700 единиц техники пополнили состав общественного транспорта в Петербурге

Смольный отчитался об обновлении парка общественного транспорта более чем на 700 единиц техники, сообщает пресс-служба Смольного. Поставки полностью завершили в январе 2026 года.

Таким образом метрополитен получил 120 вагонов модели «Балтиец» (15 составов) для первой и шестой линии, в СПБ ГУП «Горэлектротранс» поступил 61 новый трамвай и 92 троллейбуса.

Что касается СПБ ГУП «Пассажиравтотранс», то его состав пополнили 293 автобуса большого класса, 66 электробусов и 90 автобусов особо большого класса.

Прежде «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в 2025 году общественный транспорт города перевез более 1,72 млрд пассажиров, что на 10 млн больше, чем годом ранее.

Андрей Маркелов