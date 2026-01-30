Более 1,7 млрд пассажиров перевез общественный транспорт Петербурга в 2025 году

В 2025 году общественный транспорт Петербурга перевез более 1,72 млрд пассажиров, что на 10 млн больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Смольного.

Больше всего пассажиров перевезли автобусы — свыше 775 млн, на втором месте метрополитен с 669,3 млн, а троллейбусы и трамваи перевезли более 285 млн человек.

В Смольном подчеркивают, что за год сеть наземного транспорта претерпела значительные изменения. Был запущен первый этап скоростной трамвайной линии «Славянка», связавшей Шушары с метро «Купчино», открыты два новых троллейбусных маршрута с автономным ходом в районе Парнаса.

Всего в городе работает 18 таких «автономных» маршрутов протяженностью свыше 220 км. Для повышения скорости и регулярности были внесены тысячи изменений в маршруты и расписания, а запуск выделенной полосы на Комендантском проспекте позволил сократить время пути к метро почти вдвое в часы пик.