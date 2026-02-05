В «Агродеревне» под Чишмами начали строить жилье

Возле села Еремеево Чишминского района началось строительство жилых домов в рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий. До конца марта планируется построить около 30 частных домов, рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе агрохолдинга «Таврос».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в Чишминском районе планируется строительство «Агродеревни» для проживания работников агропромышленных предприятий. До конца 2026 года на участке в 20 га должно быть готово к эксплуатации 100 домов со средней площадью 72 кв. м. Инвестиции в проект превысят 1 млрд руб., 70% вложений придется на федеральный, республиканский и районный бюджет.

Жилые дома строит уфимская компания «Геострой», непосредственно на эти цели будет выделено около 618 млн руб. Еще две уфимские организации — «Дортрансстрой» и «Билд» — подводят коммуникации и дороги.

Подробнее о проекте — в статье «Ъ» «Деньги есть — Чишмы сидим».

Идэль Гумеров