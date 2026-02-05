Экономика стала глобальной головной болью

Американская исследовательская компания Gallup выяснила, что беспокоило людей в большинстве стран мира в минувшем году. Большинство опрошенных (23%) заявили, что главной проблемой в своей стране они считают состояние экономики. На втором месте (10%) находится ситуация с рабочими местами и рынком труда. Политика оказалась на третьем месте — ее главной проблемой в своих странах считают 8% опрошенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

«Когда компания Gallup опрашивала людей по всему миру о том, какую проблему они считают наиболее актуальной для их стран в 2025 году, ответ был почти один и тот же повсюду — экономика». Так исследователи Gallup обозначили основной вывод масштабного исследования, проведенного в 107 странах мира.

Всего в ходе опроса было выявлено 12 проблем, больше всего волнующих людей.

Помимо экономики, это ситуация с работой/рынком труда, политическая ситуация, личная безопасность, нехватка еды/средств на пропитание и жилье, социальные проблемы (дискриминация различного вида, расизм и т. п.), загрязнение окружающей среды/экология, ситуация с медициной/здравоохранением, доступность образования/обучения, ситуация с миграцией/беженцами, ситуация в сфере СМИ (свобода слова и прессы, цензура, проблемы в распространении и получении информации).

Ситуация в экономике волнует 23% опрошенных.

Молодежь обеспокоена еще больше: 34% опрошенных в возрасте от 15 до 34 лет назвали экономику главной проблемой в своей стране. Говоря о специфических экономических проблемах, исследователи Gallup отмечают, что обеспечение базовых нужд, таких как еда и жилье, волнует не только жителей бедных стран (Малави — 33% опрошенных, Нигер и Нигерия — по 25%, Зимбабве — 22%), но и вполне обеспеченных государств, таких как Ирландия (49%), Австралия (29%), Канада (16%).

На втором месте со значительным отрывом оказалась проблема работы/рост безработицы/условия труда (10% опрошенных).

Третье место в списке заняла политика/проблемы в правительстве/ситуация с коррупцией чиновников. При этом такие вопросы входят в число наиболее часто упоминаемых национальных проблем, как правило, в странах с высоким уровнем дохода. На четвертом месте в списке самых беспокоящих оказалась ситуация с безопасностью.

Говоря о том, что больше всего волнует те или иные регионы мира, Gallup отмечает, что, помимо экономики, которая стоит на первом месте везде, кроме Северной Америки (там первенство принадлежит политической ситуации), страны Африки, Ближнего Востока и бывшего СССР волнуют проблемы работы/рынка труда. В Азии и Европе на втором месте находится политика, а в Латинской Америке — ситуация с безопасностью.

Подытоживая доклад, Gallup отмечает: «Наши исследования показывают, что отношение людей к местным условиям и услугам, таким как жилье, здравоохранение и образование, является наиболее мощным фактором, определяющим доверие к институтам. Более широкий вывод для правительств заключается в том, что для того, чтобы их воспринимали как решение, а не как проблему или препятствие, люди должны чувствовать, что государство работает эффективно и справедливо в их интересах».

Евгений Хвостик