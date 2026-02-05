Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pixel_shot / Фотобанк Лори Фото: Pixel_shot / Фотобанк Лори

Подрумяненный тост, яйцо пашот, обжаренный бекон и голландский соус — пикантный родственник майонеза на желтках и лимонном соке. Вот и весь незамысловатый рецепт яиц бенедикт — самого популярного завтрака в мире, если верить статистике.

На том, что придумали его в Нью-Йорке в самом конце XIX века, историки после долгих споров сошлись. А вот авторство рецепта по сей день оспаривают два знаменитых ресторана и два мистера Бенедикта. Один — нью-йоркский биржевой брокер Лемюэль Бенедикт. По его словам, заказал яйца с тостами и соусом в отеле Waldorf Astoria, дабы разогнать калорийным завтраком утреннее похмелье. Вторым претендентом стал светский лев Легран Бенедикт, которого якобы угостил новинкой Чарльз Ранхофер, шеф знаменитого Delmonico's. Если подумать, веры больше брокеру: светские львы обычно начинают день сразу с ланча.

Кстати, яйца бенедикт действительно спасают от последствий неумеренных возлияний. Так что популярность свою они в полной мере заслужили.

