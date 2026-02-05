«Мы понимаем и обрабатываем речь, как продвинутые ИИ-модели»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Человеческий мозг может работать так же, как искусственный интеллект, и это сходство оказалось больше, чем кто-либо ожидал. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что мы понимаем и обрабатываем речь, как продвинутые модели вроде ChatGPT. Команда ученых из Израиля и США обнаружила, что формирование смысла в нашей голове идет поэтапно, что напоминает послойную обработку информации нейросетью.

Во время эксперимента участники слушали получасовой подкаст, а исследователи фиксировали их мозговую активность. Оказалось, что раннее пробуждение нейронов совпадает с первыми, «поверхностными» слоями искусственного интеллекта, которые анализируют базовые признаки слов. Поздние, более глубокие сигналы в областях мозга, которые отвечают за язык, соответствуют заключительным, контекстуальным слоям, где формируется общий смысл. Это открытие ставит под сомнение классические представления о языке как о наборе строгих правил и символов. Простыми словами: мы понимаем речь не через жесткие шаблоны, а через более гибкое и постепенное вычисление сути из общего потока информации.

Исследователи уверены, что искусственный интеллект способен на нечто большее, чем генерация контента. Он также может помочь ученым лучше понять, как человеческий мозг рождает смыслы.

Анна Кулецкая