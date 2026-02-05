Минздрав утвердил девять схем по амбулаторному лечению COVID-19

Министерство здравоохранения РФ утвердило девять схем по лечению коронавирусной инфекции в домашних условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на клинические рекомендации ведомства. Конкретную схему для пациента определяет врач, исходя из оценки его состояния.

Согласно рекомендациях, схемы лечения подразумевают различные сочетания противовирусных средств и лекарств для снятия симптомов. Среди них упоминаются арбидол, фавипиравир, «МИР-19», парацетамол, интерферон, молнупиравир, порошок для ингаляций и другие.

«Рекомендуется назначение противовирусных препаратов прямого действия всем пациентам с легким и среднетяжелым течением … в течение первых семи дней болезни или при положительном результате лабораторного обследования», — отмечается в документе.

1 февраля Минздрав утвердил постоянные клинические рекомендации по лечению COVID-19. По данным Роспотребнадзора, по итогам пятой недели 2026 года в стране зарегистрировано (8399688) около 5,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 5,8% больше, чем на прошлой неделе.