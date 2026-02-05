Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Проект в середине 1990-х фактически перезапустил South Beach»

Анна Минакова — о культовом отеле The Delano Miami Beach

Фото: delanohotels

Фото: delanohotels

Фото: delanohotels

Фото: delanohotels

9 марта 2026 года двери The Delano Miami Beach должны снова распахнуться для постояльцев после реконструкции. Это как раз тот редкий случай, когда словосочетание «культовый отель» — не штамп, а абсолютно справедливое определение. Delano стал культовым не просто как удачный отель, а как проект, который в середине 1990-х фактически перезапустил South Beach, тогда еще далекий от сегодняшнего глянцевого образа.

Открытый в 1995 году и оформленный Филиппом Старком Delano предложил радикально новый язык отельной роскоши: иронию, театральность, где гость — не просто постоялец, а часть визуального и социального спектакля. Отель стал культурным пространством, куда приходили не только поесть, выпить или переночевать, но и быть увиденными — модель, которая позже станет стандартом для lifestyle-гостиниц по всему миру. Delano оказался не отражением эпохи, а создателем ее мифа: он совпал с моментом, когда Miami Beach заново изобретал себя, и дал этому процессу визуальный, социальный и культурный каркас.

Анна Минакова

