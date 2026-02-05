Дела о стирании личности могут заполнить суды

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Сервисы на базе искусственного интеллекта активно применяются в e-commerce. Продавцы заявляют, что именно ИИ-контент создает больший трафик. Только вот откуда берется этот контент? Фотомодель заметила, что бренд одежды, с которым она раньше работала, взял ее фото и переделал, заменив лицо, но взяв ту же пластику, подачу, руки, позирование, даже родинки на коже остались те же. Случайно такое сгенерировать нельзя. Модель уверена, что это не просто виртуальная модель, а подмена человека. Возникает ощущение, что личность стерли, оставив оболочку.

Формально владельцы законно полученных фотографий могут настаивать на том, что ничего не нарушили, и сказать модели: «Это не вы, это другая генерация». Но Светлана Ширшова рассуждает, что мы вступили в эпоху, где тело модели становится сырьем для обучения ИИ, а личность — опциональной. И если сейчас на это не обращать внимание, то завтра любой бренд сможет взять внешность, стиль и пластику любого из нас и заявить, что это просто ИИ-модель. Для реального профессионала это ощущается как вмешательство в личное пространство и может быть очень болезненно для тех, кто работает с собственным образом, прежде всего для моделей.

В некоторых странах уже есть регулирование применения внешности человека в публичном пространстве. В России этот вопрос находится скорее в серой зоне — запрещено использовать образ человека без его согласия, но без нюансов. Юристы по авторскому праву допускают размер компенсаций до 10 млн руб. плюс удаление контента и компенсация морального вреда. Хотя мы понимаем, что в России и эти суммы невелики.

Этот конфликт может возникнуть не только вокруг студийных и оплаченных снимков с профессиональной моделью. Продавцы маркетплейсов могут загружать для генераций любые изображения, найденные в интернете. Это может быть внешность блогеров, финансистов, артистов. Теперь стоит учитывать разные обстоятельства применения визуальных данных.

Яна Лубнина