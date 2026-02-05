Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: International Olympic Committee Фото: International Olympic Committee

Открытие Олимпийских игр — всегда красочное шоу. Страны-организаторы вот уже много лет стараются перещеголять друг друга и сделать церемонию яркой и максимально технически оснащенной. Естественно, во время этих масштабных мероприятий не обходится без курьезов.

В 1956 году Олимпиада также проходила в Италии, как и сейчас, игры принимала курортное местечко Кортина-д'Ампеццо. И вот в самый торжественный момент конькобежец Гвидо Кароли, который должен был эффектно скользить на коньках до чаши и зажечь олимпийский огонь, упал вместе с факелом. Спортсмен запутался в проводах, которые проложили прямо по льду работники телевидения. Кстати, тогда игры транслировали по ТВ впервые в истории. К счастью, факел в руках Кароли не потух, и огонь на стадионе все-таки зажегся, но конфуз был серьезный. А телетрансляции местная пресса назвала ни много ни мало баловством, которое мешает настоящим болельщикам.

Не менее громким скандалом отметилось открытие летней Олимпиады 1988 года в Сеуле, где организаторы в знак мира решили выпустить голубей. Планировалось, что белоснежные птицы эффектно взмоют в небо в момент зажжения огня. Только вот договориться с пернатыми не получилось. Большинству из них облюбовали край чаши, и в тот момент, когда появился огонь, голуби просто сгорели на глазах у изумленной публики. После этого организаторы Игр голубей больше не выпускают, да и ляпы на открытиях стали не такими эффектными.

Например, в Пекине в 2008 году пианисты играли на рояле под фонограмму, причем у инструмента даже были закрыты клавиши. В Ванкувере в 2010-м не поднялась одна из четырех конструкций, а в Сочи в 2014-м не раскрылось одно из пяти колец под куполом стадиона «Фишт». Самым же скандальным в истории пока считается старт летних Игр в Париже в 2024-м, где слишком вольно трактовали библейские темы.

Владимир Осипов