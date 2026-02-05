Суд взыскал 157 млн рублей с бывшего оператора магнитогорской свалки

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании экологического ущерба с бывшего оператора магнитогорской свалки. ООО «Торговый дом „Сантек“» (Магнитогорск) должно возместить 155,7 млн руб. вреда и оплатить госпошлину в размере 1,2 млн руб. Резолютивная часть решения суда опубликована в картотеке арбитражных дел.

Уральское управление Росприроднадзора направило иск к магнитогорской компании в марте прошлого года. В 2022 году ведомство установило факт размещения строительных отходов на участке площадью 3,06 га, расположенном под Магнитогорском в Агаповском районе. Территория не предназначалась для размещения отходов, но ТД «Сантек», владеющий участком на праве аренды, фактически организовал там мусорный полигон. Концентрация загрязняющих веществ — тяжелых металлов и нефтепродуктов — в почве существенно превышала допустимые нормативы.—

ООО «ТД „Сантек“» было зарегистрировано в Магнитогорске в 2011 году. Владелец 100% уставного капитала и директор ООО — Владислав Красников. В мае 2023 года юридическое лицо начали ликвидировать, но в марте 2024-го решение о ликвидации было отменено. В конце января этого года ФНС России приняла решение об исключении компании из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица.

В 2021–2022 годах ТД «Сантек» занималось эксплуатацией левобережной свалки в Магнитогорске. До закрытия объекта на рекультивацию 1 июля 2022 года организация размещала там отходы, а после 10 месяцев охраняла свалку и ликвидировала возгорания. Надзорные ведомства неоднократно привлекали компанию к ответственности за нарушение экологического законодательства, в том числе за оказание услуг по размещению отходов на городской свалке без лицензии.