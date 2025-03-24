К ответу за землю

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании 155,7 млн руб. с магнитогорского ООО «Торговый дом “Сантек”». Это ущерб, который компания причинила почве в Агаповском районе, складируя на не предназначенном для этого участке строительные отходы. Росприроднадзор обнаружил загрязнение земли тяжелыми металлами и нефтепродуктами. Ранее ТД «Сантек» был оператором магнитогорской свалки, но не оплачивал взносы за негативное воздействие на окружающую среду при эксплуатации объекта. Задолженность почти 20 млн руб. Росприроднадзор также взыскал через суд.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТД «Сантек» организовал мусорный полигон на участке, предназначенном для промышленности

Фото: Андрей Махонин, Коммерсантъ ТД «Сантек» организовал мусорный полигон на участке, предназначенном для промышленности

Фото: Андрей Махонин, Коммерсантъ

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора намерено взыскать 155,6 млн руб. с бывшего оператора городской свалки Магнитогорска ООО «Торговый дом “Сантек”». Арбитражный суд Челябинской области принял исковое заявление к рассмотрению. Предварительное заседание назначено на 14 апреля. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно определению суда, истец просит взыскать с компании ущерб, причиненный почвам как объекту окружающей среды. В Уральском управлении Росприроднадзора сообщили, что нарушения природоохранного законодательства в действиях ТД «Сантек» были выявлены в 2022 году. В ходе выездного обследования участка площадью 3,06 га, расположенного под Магнитогорском в Агаповском районе, был установлен факт размещения строительных отходов навалом на почве.

«Специалистами ФГБУ “Центр лабораторного анализа и технических измерений Уральского федерального округа” по Челябинской области произведен отбор проб почвы, отходов и маркшейдерский замер земельного участка. По результатам лабораторных исследований установлены превышения концентрации загрязняющих веществ — свинец, кадмий, мышьяк, сера, медь, цинк, железо, кобальт, хром, бензапирен, нефтепродукты»,— говорится в ответе Уральского управления Росприроднадзора на запрос “Ъ-Южный Урал”.

Организация, владеющая этой территорией на праве аренды, фактически организовала там мусорный полигон, при этом участок, относящийся к категории земель промышленности, не предназначен для размещения отходов, уточнили в ведомстве.

Уральское управление Росприроднадзора сочло, что в «стоимостной форме» размер причиненного почве вреда составил 155,76 млн руб. В адрес ТД «Сантек» управление направляло требование о добровольном возмещении вреда, но никаких действий не последовало. После чего был направлен иск в суд. В ведомстве отметили, что у них нет информации о прекращении ответчиком деятельность по размещению отходов на загрязненном участке.

В ООО «ТД “Сантек”» на момент подготовки материала не ответили на письменный запрос по поводу требований Росприроднадзора. На телефонные звонки в компании тоже не отвечают.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТД “Сантек”» было зарегистрировано в Магнитогорске в 2011 году. Основной вид деятельности — «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Также компания может заниматься сбором, обработкой и утилизацией неопасных и опасных отходов. Владелец 100% уставного капитала и директор ООО — Владислав Красников. Последний отчет о финансовых результатах компания публиковала за 2022 год. Тогда выручка ТД «Сантек» составила 59,6 млн руб., чистый убыток — 17, 7 млн руб. В мае 2023 года юридическое лицо начали ликвидировать, но в марте 2024-го решение о ликвидации было отменено.

Ранее магнитогорскую компанию неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение экологического законодательства. В 2021–2022 годах ООО «Торговый дом “Сантек”» занималось эксплуатацией левобережной свалки в Магнитогорске. До закрытия объекта на рекультивацию 1 июля 2022 года организация размещала там отходы, а после 10 месяцев охраняла свалку и ликвидировала возгорания.

Осенью 2022 года Магнитогорская природоохранная прокуратура провела проверку в отношении ТД «Сантек» и установила, что компания осуществляла предпринимательскую деятельность по оказанию услуг по размещению отходов на городской свалке без обязательной лицензии.

Кроме того, организация не предоставляла декларации о воздействии на окружающую среду и накопило задолженность по платежам за негативное влияние на природу.

Тогда же прокуратура привлекла ТД «Сантек» к административной ответственности за сброс и накопление отходов «навалом в отсутствие твердого покрытия и защиты от воздействия осадков и ветров» на участке в Агаповском районе.

В октябре 2023 года Арбитражный суд Челябинской области по заявлению Уральского управления Росприроднадзора взыскал с ТД «Сантек» почти 16 млн руб. в счет платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов на магнитогорской левобережной свалке в 2021 году. В декабре 2024 года суд удовлетворил еще один аналогичный иск надзорного ведомства на сумму 4,1 млн руб. Копания не обжаловала ни одно из решений суда.

В «СПАРК-Интерфакс» есть информация о двух исполнительных производствах, открытых по требованиям Росприроднадзора, на 4,1 млн и 15,8 млн руб. При этом последнее 13 марта этого года было возвращено взыскателю в связи с «невозможностью установить местонахождение должника либо его имущества».

Юлия Гарипова