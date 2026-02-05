В Дагестане сборы налога на имущество выросли на 1,4 млрд рублей

Поступления от налога на имущество физлиц в Дагестане с 2022 года выросли на 1,4 млрд руб., достигли более 4,4 млрд руб. к концу 2025-го и превысили прошлогодний уровень на 43,9%, сообщает пресс-служба главы РД.

Вице-премьер — руководитель минимущества Заур Эминов рассказал об этом на правительственном совещании, отметив, что только за 2025 год сборы подскочили более чем на 600 млн руб. Рост связан с реализацией национальной системы пространственных данных (НСПД), которая радикально улучшила земельно-имущественную сферу.

Региональные власти активизировали работу по внесению границ населенных пунктов в НСПД: на 1 января 2026 года определили контуры 1,4 тыс. из 1,5 тыс. пунктов, то есть охватили 93,3% территории. С 2024 года Эминов лично курировал регистрацию неучтенных муниципальных объектов — из 2,5 тыс. завершили работу по 2,4 тыс., или 96%. Эти шаги выявили тысячи ранее "теневых" участков и строений: за три года количество земельных наделов в налоговой базе выросло на 95 тыс., а объектов недвижимости — на 82 тыс., что напрямую подстегнуло доходы.

Параллельно подтянули земельный налог: с 2022-го поступления увеличились на 450 млн руб., из них 370 млн руб. — только за 2025 год. Заур Эминов связал успех с цифровизацией: налоговая служба теперь точно отслеживает кадастровую стоимость, а местные ставки — 0,1–2% от нее — работают эффективнее благодаря свежим данным. Для сравнения, в Махачкале налог на имущество физлиц по итогам 2025-го перевыполнил план на 33,1%, собрав 1,1 млрд руб. — плюс 38,7% или 315,5 млн руб. к 2024-му.

ФНС Дагестана подтвердила общий подъем имущественных налогов: юрлица добавили 4,5 млрд руб., что на 23,9% или 868 млн руб. больше 2024-го.Заур Эминов пообещал продолжить наступление на неучтенный потенциал, особенно в муниципалитетах, где сборы формируют ключевую доходную базу. Эксперты прогнозируют: при сохранении темпов к 2027 году сборы превысят 6 млрд руб., если власти добьют остатки по 100 пунктам и 100 объектам.

Станислав Маслаков