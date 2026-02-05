Дмитриев: в вопросе мирного урегулирования по Украине есть прогресс

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что в вопросе мирного урегулирования по Украине есть прогресс. Идет позитивное движение вперед, сказал он в комментарии телеканалу «Россия 1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы видим, что, безусловно, прогресс есть и идет хорошее позитивное движение вперед»,— заявил господин Дмитриев. По его словам, одним из факторов прогресса в этом вопросе является желание европейских «разжигателей войны» помешать мирному урегулированию. Чем больше таких попыток, считает спецпредставитель, тем больше видно, что есть продвижение в работе.

4 февраля в Абу-Даби начался второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. По итогам вчерашней встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что список нерешенных вопросов по урегулированию украинского конфликта значительно сократился, однако самые сложные из них пока остаются открытыми. Второй день переговоров стартовал несколько часов назад.