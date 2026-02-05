В регионах СКФО в 2025 году ввод жилья сократился на 13%

Северо-Кавказстат подвел итоги 2025 года: в Северо-Кавказском федеральном округе ввели 7,8 млн кв. м жилья, что на 13% меньше 9 млн кв. м 2024-го.

Население построило 5,2 млн кв. м — спад на 23% с 6,75 млн кв. м. Чечня лидирует с 2,6 млн кв. м (+1%), из них 1,9 млн кв. м приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Ставропольский край дал 1,8 млн кв. м (-1%, ИЖС — 1,1 млн кв. м), Дагестан — 1,6 млн кв. м (-32%, ИЖС — 1 млн кв. м).

Кабардино-Балкария нарастила объем до 642 тыс. кв. м (+5%, ИЖС — 420 тыс. кв. м). Северная Осетия сократила ввод до 471 тыс. кв. м (-8%, ИЖС — 241 тыс. кв. м), Карачаево-Черкесия — до 353 тыс. кв. м (-5%, ИЖС — 260 тыс. кв. м), Ингушетия выросла на 25% до 214 тыс. кв. м (ИЖС — 137 тыс. кв. м).

Тренд начался раньше: за 9 месяцев 2025-го спад достиг 26,2% (5,467 млн кв. м), за январь–ноябрь — 6,4 млн кв. м. В Ставрополе за январь–ноябрь ввели 682,4 тыс. кв. м (+7% к 2024-му), ИЖС — 169,1 тыс. кв. м.

Ставропольский край перевыполнил план на 145%: многоквартирные дома — 692 тыс. кв. м, ИЖС — 1,2 млн кв. м. Северная Осетия превысила целевой показатель 2025-го (471 тыс. кв. м против 450 тыс. кв. м) и планирует 466 тыс. кв. м в 2026 году.

Причины спада — рост ипотечных ставок после 2024 года (с 6% до 18–20%), удорожание стройматериалов на 15–20%, сокращение господдержки ИЖС. Чечня и Ингушетия удержали рост за счет федеральных программ «Жилье» и региональных субсидий. В СКФО ИЖС дает 66% объема, но столкнулось с дефицитом льготных кредитов. Минстрой анонсировал новые ипотеки под 8% с марта 2026 года. Это может несколько оживить рынок при условии стабилизации ситуации в экономике. Ставропольский край нацеливается на 2 млн кв. м в 2026-м, Чечня — на 2,8 млн кв. м.

Станислав Маслаков