В Краснодаре завершено дело о продаже машин с «судейскими» номерами

Бывшему высокопоставленному сотруднику управления судебного департамента Краснодарского края предъявлено обвиненние в совершении должностных преступлений, в том числе в незаконной продаже служебных автомобилей с престижными «судейскими» номерами серии АСК, сообщает краевое следственное управление СКР и прокуратура. Всего у ведомства было похищено 27 автомобилей, ущерб оценивается в 15 млн руб.

Фамилию фигуранта дела в СКР не сообщают, экс-сотруднику судебного департамента предъявлены обвинения в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Противоправную деятельность злоумышленника выявили его руководители.

По данным следствия, начальник отдела материально-технического обеспечения управления судебного департамента в Краснодарском крае незаконно распорядился служебными автомобилями, срок полезного использования которых истек, но они были исправны. Он подготовил фиктивные документы о состоянии транспортных средств и не стал обращаться в ГАИ, чтобы сохранить за департаментом номерные знаки «судейской» серии АСК, которые имеют высокую стоимость на «сером» рынке. В итоге автомобили были проданы вместе с номерами. Кроме того, сотрудник судебного департамента получил взятку от одного из покупателей за продажу ему автомобиля.

Анна Перова, Краснодар