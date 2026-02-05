Спор «ВЭБ.РФ» и липецкого «Глобал Сити» о 1,2 млрд может кончиться миром

На предварительном заседании Арбитражного суда Липецкой области по иску госкорпорации «ВЭБ.РФ» к липецкому ООО «Глобал Сити» Анзора Дышекова о взыскании 1,2 млрд руб. задолженности ответчик представил проект мирового соглашения. Предварительное судебное заседание было отложено до 1 апреля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Иск основан на договоре цессии, в соответствии с которым цедент — «ВЭБ.РФ» — уступил ООО «Глобал сити» право требования к ООО «Юг-Агро» на сумму свыше 2 млрд руб. Ответчик обязался вносить цессионную плату частями, обеспечение сделки включало договор поручительства и ипотеку на недвижимость торгово-развлекательного комплекса «L`city». Параллельно истец ходатайствовал о принятии обеспечительных мер, и суд запретил «Глобал сити» отчуждать, передавать в залог или обременять правами третьих лиц принадлежащее компании имущество.

Согласно Rusprofile.ru, ООО «Глобал сити» работает с 2012 года и занимается арендой и управлением недвижимостью. Компания зарегистрирована в Липецке, директором является Анзор Дышеков, владеющий 100% долей. В 2024 году выручка «Глобал сити» выросла на 21% до 114,5 млн руб., однако компания завершила период с убытком 6,4 млн руб. (+66%).

