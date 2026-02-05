Ставрополье собрало 6,2 тыс. тонн тепличных овощей с начала года

Аграрии Ставропольского края с начала 2026 года произвели более 6,2 тыс. тонн овощей защищенного грунта, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края

Они вырастили 2,6 тыс. тонн огурцов, 3,6 тыс. тонн томатов и 20,8 тонн зеленых культур. Первый замминистра сельского хозяйства Елена Тамбовцева сообщила эти данные, подчеркнув динамику отрасли.

Двенадцать тепличных комбинатов обеспечивают круглогодичное производство на площади свыше 330 га. Основные мощности сосредоточились в Изобильненском, Кировском, Предгорном и Советском округах. Губернатор Владимир Владимиров назвал тепличное овощеводство ключевым фактором продовольственной безопасности края и страны.

Господдержка ускорила рост. В рамках программы «Развитие сельского хозяйства» на 2026 год выделили 75,8 млн рублей из федерального и краевого бюджетов — на 15% больше, чем в 2025-м. Эти средства помогают расширять теплицы и повышать урожайность. Ранее в 2025 году аграрии собрали свыше 6,2 тыс. тонн за первые месяцы, включая 3,2 тыс. тонн томатов и 2,9 тыс. тонн огурцов.

Отрасль показывает стабильный подъем. В 2024 году предприятия края собрали 119 тыс. тонн тепличных овощей — на 20% больше, чем в 2023-м, с 89,5 тыс. тонн томатов и 29,3 тыс. тонн огурцов. К августу 2024-го объем достиг 86,8 тыс. тонн, что на 14,5% превысило прошлогодний показатель. Площадь теплиц выросла до 336,3 га.

Инвесторы наращивают мощности. В 2026 году планируют ввести 22,7 га в Левокумском округе и 16,5 га в Предгорном, доведя общую площадь до 375,5 га и добавив 19 тыс. тонн продукции ежегодно. Компания «Весна» в Предгорном округе строит комплекс на 6,5 га мощностью 3 тыс. тонн в год — запуск намечен до конца 2026-го. Два новых проекта в Невинномысске по 15 га каждый стартуют весной 2026 года.

Ставропольский край входит в пятерку лидеров России по тепличным овощам. В 2024 году страна собрала 1,58 млн тонн продукции, включая 847 тыс. тонн огурцов и 695,5 тыс. тонн томатов. Прогноз на 2025-й — 1,65 млн тонн. Региональные вложения в 2024-м достигли 105,2 млн рублей.

Тем не менее, рост производства пока не сказался на ценах. Как ранее писал Ъ-Кавказ, Северо-Кавказстат зафиксировал заметные колебания цен на продукты в Ставропольском крае за неделю с 27 января по 2 февраля 2026 года. Огурцы свежие подорожали сильнее всего — на 8,66%, до 323,64 руб. за кг, картофель прибавил 3,64% и достиг 54,12 руб. за кг, морковь выросла на 3,25% до 41,35 руб. за кг. Консервы овощные для детского питания добавили 4,08% (780,85 руб. за кг), а вареная колбаса — 1,92% (594,88 руб. за кг). Эксперты связывают рост цен на овощи с сезонным дефицитом: холодная погода в крае сократила поставки из местных теплиц, а импорт дорожает из-за логистики.

Станислав Маслаков