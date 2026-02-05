На Ставрополье за неделю огурцы подорожали на 8,7%

Северо-Кавказстат зафиксировал заметные колебания цен на продукты в Ставропольском крае за неделю с 27 января по 2 февраля 2026 года. Огурцы свежие подорожали сильнее всего — на 8,66%, до 323,64 руб. за кг, картофель прибавил 3,64% и достиг 54,12 руб. за кг, морковь выросла на 3,25% до 41,35 руб. за кг. Консервы овощные для детского питания добавили 4,08% (780,85 руб. за кг), а вареная колбаса — 1,92% (594,88 руб. за кг). Эксперты связывают рост цен на овощи с сезонным дефицитом: холодная погода в крае сократила поставки из местных теплиц, а импорт дорожает из-за логистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мясо, напротив, подешевело: курица потеряла 1,05% (238,32 руб. за кг), свинина на кости столько же (459,81 руб. за кг). Гречка упала на 2,15% до 68,40 руб. за кг, творог — на 1,76% (488,40 руб. за кг), яблоки снизились на 1,58% (144,77 руб. за кг), бананы — на 1,22% (167,37 руб. за кг). Производители мяса объясняют падение цен увеличением забоя скота: фермеры Ставрополья в январе нарастили поголовье на 2,5% по сравнению с прошлым годом, что снизило оптовые цены на 3-5%. Творог и гречка дешевеют из-за перепроизводства — запасы зерна в крае выросли на 12% после урожая 2025 года.

Среди непродовольственных товаров зубная паста подорожала на 2,40% (163,88 руб. за 100 мл), кроссовки — на 1,10% (2641,12 руб. за шт), пеленки — на 0,95% (321,49 руб. за шт). Зубные щетки подешевели на 4,06% (132,15 руб. за шт), шампунь — на 3,4% (223 руб. за 250 мл), майка — на 2,74% (604,10 руб. за шт). Цены на топливо остались стабильными: дизель — 73,97 руб./л, АИ-92 — 63,23 руб./л, АИ-95 — 69,60 руб./л, АИ-98 — 92,60 руб./л.

Данные Северо-Кавказстата публикуют еженедельно на основе мониторинга 39 тыс. торговых точек. В целом инфляция в крае за январь составила 0,07% по Росстату, но овощи тянут вверх: картофель за месяц вырос на 7,2%. Фермеры края прогнозируют стабилизацию цен к марту.

Станислав Маслаков