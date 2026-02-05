Канадские активисты похитили в магазине продукты и раздали их нуждающимся

Люди в костюмах Робин Гуда вынесли, не заплатив, несколько пакетов с продуктами и другими товарами из магазина в Монреале и раздали их нуждающимся. До этого те же воры, но уже в образе Санта-Клауса и его эльфов украли продукты из другого магазина и положили их в подарочных пакетах под рождественскую елку. Как сообщает CNN, эти акции совершены активистами организации Robins des Ruelles в знак протеста против резкого роста цен на продукты в Канаде.

Комментируя акции, представители Robins des Ruelles заявили в соцсетях, что люди «каждый день неустанно трудятся только для того, чтобы иметь возможность покупать еду в этих супермаркетах, думающих только о прибыли». «А если двух работ не хватает, чтобы оплатить еду, иметь крышу над головой и заботиться о своей семье, тогда любые средства допустимы»,— объясняют они свои действия.

Как отмечает CNN, в Канаде очень остро стоит проблема инфляции. Цены на продукты питания в 2025 году выросли на 5%, что более чем в два раза выше общего показателя инфляции в стране. Между тем полиция Монреаля начала расследование в отношении действий активистов Robins des Ruelles, поскольку те не только воровали продукты, но также наносили нецензурные надписи краской из баллончиков на витрины, а также портили краской камеры наблюдения. Стоимость украденного полиция оценивает в «несколько тысяч долларов». Пока никто не задержан.

Алена Миклашевская