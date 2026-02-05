Сооружение энергоблока №5 Белоярской АЭС поддержали на общественных слушаниях

Участники общественных слушаний в Заречном (Свердловская область) поддержали сооружение пятого энергоблока Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-1200М, сообщили в пресс-службе БАЭС. В слушаниях очно и онлайн приняли участие свыше 1,5 тыс. человек.

Слушания проводятся с целью предоставить гражданам доступ к полной информации о возможном влиянии объекта на окружающую среду, пояснили в пресс-службе. В рамках мероприятия эксперты из АО «Атомэнергопроект», Белоярской АЭС, ФМБА России и Центра гигиены и эпидемиологии представили данные о безопасности эксплуатации нового энергоблока и мерах по снижению воздействия на окружающую среду.

Как пояснил директор Белоярской АЭС Юрий Носов, сооружение энергоблока нового образца является стратегическим шагом к созданию в России двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерно-топливным циклом. «Представленные на слушаниях материалы убедительно доказали безопасность будущего энергоблока как в сфере обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами, так и в сфере общепромышленных экологических факторов»,— отметил член общественного совета «Росатома» Алексей Екидин.

Как пояснили в пресс-службе АЭС, обсуждение прошло в рамках федерального законодательства, требующего проведения общественных слушаний при государственной экологической экспертизе таких объектов.

Лицензирование объектов атомной энергетики осуществляется в три этапа: размещение, сооружение и эксплуатация. Соответственно, общественные обсуждения проводятся трижды. Лицензия на размещение была получена в 2023 году, общественные обсуждения материалов ее обоснования прошли в том же году. В настоящий момент проходят обсуждения материалов для лицензии на сооружение, а для получения лицензии на эксплуатацию слушания пройдут на последнем этапе строительства, ориентировочно в 2033–2034 годах.

Напомним, летом 2025 года губернатор Денис Паслер и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев дали старт подготовительным работам по строительству энергоблока №5 на Белоярской АЭС. К настоящему времени с площадки вывезено более 1,3 млн куб. м грунта, что составляет 89% от общего объема, который необходимо вывезти для освобождения площадки к основному этапу работ по сооружению энергоблока. Заливка первого бетона запланирована на 2027 год. Завершить строительство энергоблока №5 планируется к 2035 году.

Белоярская АЭС имени Курчатова (входит в «Росатом» через концерн «Росэнергоатом») была введена в работу в апреле 1964 года. Она расположена в городе Заречном. Сейчас в эксплуатации находятся крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах — БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). На станции вырабатывается около 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области.

Полина Бабинцева