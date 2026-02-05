Неправительственная организация Tax Justice Network (TJN) подсчитала, что американские транснациональные компании недоплачивают ЕС ежегодно около €14 млрд налогов. Представители TJN отмечают, что это равняется примерно пяти годовым ВВП Гренландии, которую ЕС сейчас активно защищает от притязаний Дональда Трампа.

Доклад TJN выпущен в связи с соглашением, которое в начале января «без лишнего шума» в рамках ОЭСР заключили с США страны ЕС. Американские компании с годовым доходом выше €750 млн должны были начать платить с 1 января 2026 года как минимум 15% налога на прибыль в каждой юрисдикции, где они осуществляют свою деятельность. Но США договорились об исключении для своих компаний.

Исполнительный директор организации TJN Алекс Кобхэм заявил: «Европа противостоит захвату земель Трампом, но за закрытыми дверями уступила его налоговому грабежу. Мы видим, как страны ЕС подвергаются беспрецедентному грабежу. Но вместо военных кораблей, совершающих набеги на побережье, американские корпорации тихо грабят казну, в то время как европейские правительства хранят молчание. После того как Европа уступила Трампу в вопросе глобальной минимальной налоговой ставки, переговоры в ООН стали последним шансом отказаться от политики умиротворения и защитить налоговый суверенитет».

Евгений Хвостик