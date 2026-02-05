Суд отправил под домашний арест подростка по делу о стрельбе в школе Уфы

Советский районный суд Уфы отправил под домашний арест до 3 апреля девятиклассника, который пришел со страйкбольным оружием в одну из школ города и устроил стрельбу. Школьника освободили в зале суда, передает ТАСС.

ЧП произошло 3 февраля. По данным регионального управления СКР, сначала подросток взорвал петарду в коридоре, после чего вошел в класс и выстрелил в учителя и трех одноклассников.

Затем школьник взорвал еще несколько петард в коридоре, после чего его задержали. Учитель получил ссадину, среди школьников пострадавших не было.