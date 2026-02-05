Местный ИП приобрел дачу оружейника Петрова в Ижевске за 3,4 млн рублей

Дача фабриканта—оружейника Ивана Петрова в Ижевске была продана за 3,4 млн руб. Это в 3,3 раза больше изначальной цены. На реализацию объекта обратил внимание «Интерфакс».

Торги состоялись 30 января. Начальная цена объекта культурного наследия — чуть более 1 млн руб. Из протокола, с которым ознакомился «Ъ-Удмуртия», следует, что конкурс выиграла индивидуальный предприниматель Виолетта Владыкина. Она предложила за дачу оружейника Петрова 3,4 млн руб. Всего заявки подали пять участников.

По данным «Чекко», госпожа Владыкина является учредителем и генеральным директором предприятия «Стандарт Вагон Завод», зарегистрированного в январе 2025 года с уставным капиталом 200 тыс. руб. Основной вид деятельности — Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Кроме того, Виолетта Владыкина в августе 2025 года создала компанию «Актив-менеджмент» с уставным капиталом 10 млн руб. ОКВЭД — деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации.

В состав объекта входят здание площадью 237 кв. м и земельный участок 0,24 га. Вид разрешенного использования — «Туристическое обслуживание», «Историко-культурная деятельность». Участок расположен на берегу реки Иж, в поселке Воложка. Он находится в 24 км от Ижевска.

В декабре 2025 года «Ъ-Удмуртия» писал, что исторический объект находится в негодном состоянии. «Летом 2023 года началось разрушение смотровой полуротонды. Обеспечить проведение противоаварийных работ собственником не удалось, и уже зимой из-за снеговой нагрузки она обрушилась»,— говорилось в сообщении пресс-службы правительства региона.

Новому собственнику нужно будет провести реконструкцию памятного сооружения. Для этого может быть предоставлен льготный кредит со ставкой под 9% годовых.

Иван Петров родился в 1850 году, был учеником слесаря в замочной мастерской Ижевского завода. При заводе окончил оружейную школу. В 1867 году оружейник Петров создал частное производство охотничьих ружей. Его семья владела оружейной фабрикой, пороховым складом, лавками и пятью особняками. После революции, в 1921 году, большевики предписали оружейнику покинуть Ижевск. Иван Петров скончался в Москве в 1933 году, похоронен на Русском кладбище.

Дача была построена в 1913 году. Во время революции, в феврале 1917 года, объект конфисковали, после чего в ней открыли пивной ресторан и красный уголок для рабочих с Воложки. В 1944 году здание было перестроено под детский лагерь. В доме обустроили административное здание, а рядом поставили одноэтажные жилые корпуса для детей. В 1990-х годах лагерь признали нерентабельным и закрыли.