Дачу оружейника Ивана Петрова в Ижевске выставят на торги «ДОМ.РФ»

Двухэтажную дачу фабриканта-оружейника Ивана Петрова в Ижевске 1913 год постройки реализуют на аукционе государственного финансового института «ДОМ.РФ». Торги пройдут 30 января. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба агентства по охране культурного наследия Удмуртии Фото: пресс-служба агентства по охране культурного наследия Удмуртии

Дача расположена на территории поселка Воложка вблизи Ижевского пруда. Общая площадь здания составляет 237 кв. м. Начальная стоимость лота — 1,03 млн руб. Исторический объект находится в негодном состоянии. «Летом 2023 года началось разрушение смотровой полуротонды. Обеспечить проведение противоаварийных работ собственником не удалось, и уже зимой из-за снеговой нагрузки она обрушилась»,— говорится в сообщении.

Новому собственнику нужно будет провести реконструкцию памятного сооружения. Для этого может быть предоставлен льготный кредит со ставкой под 9% годовых.

Предполагается, что исторический объект станет туристическим, либо превратится в гостиницу, ибо постройка находится вблизи Ижевского пруда. На территории поселка обустроены пристани, работает конный клуб, открыты спортбаза и комплекс загородного отдыха.

Иван Петров — потомственный рабочий оружейного завода. Один из первых создал в Российской империи частное производство охотничьих ружей. Это произошло в 1867 году. Продукция высоко оценивалась на российских выставках и продавалась за рубеж. Иван Петров был меценатом. В частности, на деньги его семьи построили Покровскую и Успенскую церкви в Ижевске, оформили иконостас в Свято-Михайловском соборе. Семья Ивана Петрова владела оружейной фабрикой, пороховым складом, лавками и пятью особняками. После революции, в 1921 году, большевики предписали оружейнику покинуть Ижевск. Иван Петров скончался в Москве в 1933 году, похоронен на Русском кладбище.

«“Оружейный король” Удмуртии проживал здесь летом, но зимой имуществом не пользовались — в здании не было печи, утепленной была лишь одна комната. В феврале 1917 года рабочие петровской фабрики поддержали общую забастовку в Ижевске и прекратили работу. Все имущество промышленника было конфисковано, коллекция оружия разграблена. Дача в Воложке была национализирована — в здании открыли пивной ресторан и красный уголок для рабочих с Воложки»,— говорится в сообщении.

Позже в 1944 году дачу перестроили под детский лагерь. В доме обустроили административное здание, а рядом поставили одноэтажные жилые корпуса для детей. В 1990-х годах лагерь признали нерентабельным и закрыли.

Напомним, ранее несколько исторических зданий, в их числе главный корпус Оружейного завода в Ижевске, передали в агентирование «ДОМ.РФ» для продажи. Власти объяснили это решение тем, что этот финансовый институт имеет большие возможности для привлечения инвесторов.

Владислав Галичанин