В Албании разблокировали TikTok

Власти Албании отменили запрет на работу социальной сети TikTok, заблокированной в стране в марте 2025 года. Как сообщили в издании Albanian Daily News, правительство страны договорилось с китайской компанией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Албанские власти заблокировали TikTok из-за убийство 14-летнего подростка после ссоры, начавшейся в социальной сети. По мнению правительства Албании, администрация TikTok способствует распространению насилия и травли, особенно среди несовершеннолетних.

Запрет на работу социальной сети в Албании должен был действовать год. Однако, по словам премьер-министра Албании, сейчас сторонам удалось «наладить позитивный диалог с компанией» и договориться о «мерах по усилению защиты детей». Согласно договоренности, TikTok будет использовать фильтры контента для защиты несовершеннолетних. На данный момент детали соглашения не раскрываются.

Алена Миклашевская