Песков: Путин оперативно получает информацию о переговорах в Абу-Даби

Российская делегация оперативно докладывает президенту РФ Владимиру Путину информацию о ходе переговоров России, Украины и США в Абу-Даби по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая вопрос, получил ли уже Кремль информацию об итогах первого дня обсуждений и как оценивает их ход.

Второй день второго раунда переговоров начался несколько часов назад. Как отмечал глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, накануне обсуждения стартовали в трехстороннем формате, затем планировалась работа отдельных групп по направлениям.

По итогам вчерашней встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что список нерешенных вопросов по урегулированию российско-украинского конфликта существенно сократился, однако самые сложные из них пока остаются открытыми. Издание Axios со ссылкой на украинского чиновника назвало обсуждения продуктивными. Источник ТАСС подтвердил, что все участники готовы продолжать переговоры.