Россия объявила сотрудника посольства ФРГ персоной нон грата

Руководителя дипломатической миссии Германии вызвали в МИД России. Ему вручили ноту, согласно которой сотрудник посольства ФРГ объявляется в России персоной нон грата, сообщили в МИДе. В скором времени он должен покинуть страну.

Как сообщили в ведомстве, российская сторона выразила решительный протест правительству Германии. 22 января ФРГ объявило сотрудника посольства РФ в республике персоной нон грата. В министерстве подчеркнули, что выдвинутые против российского сотрудника обвинения в разведдеятельности бездоказательные, сфабрикованные и не имеют никаких оснований.

«Рассматриваем действия германской стороны как низкопробную провокацию, нацеленную на дискредитацию российской дипмиссии в ФРГ»,— написано в заявлении МИДа РФ. В сообщении отмечается, что нота об объявлении дипмиссии Германии персоной нон грата была вручена в качестве симметричного ответа немецкому правительству. Германия несет ответственность за новую эскалацию в отношениях с Россией, добавили в ведомстве.