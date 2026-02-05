Ведущий юрист Goldman Sachs в переписке с Эпштейном обсуждала «обмен русских»

Ведущий юрист Goldman Sachs Кэтрин Руэммлер в переписке со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном обсуждала свою карьеру и упомянула «обмен на русских». На опубликованные Минюстом США файлы обратила внимание газета Financial Times.

В 2016 году госпожа Руэммлер была партнером юридической фирмы Latham & Watkins и рассматривала возможность работы в хедж-фонде Citadel, основанном инвестором Кеннетом Гриффином. В это же время она вела переписку с Эпштейном, в которой обсуждала свои планы на карьеру. Финансист ответил, что «она может заинтересовать Гриффина как женщина», на что юрист ответила, что не рассчитывала на продвижение из-за гендера. Эпштейн уточнил, что подразумевал романтические отношения. «О боже, то есть ты собираешься обменять одного из своих русских на мою зарплату?!» — написала Руэммлер.

Как пишет FT, сам господин Гриффин не участвовал в переписке с финансистом, и нет никаких доказательств, что Эпштейн вел с инвестором переговоры о возможном найме Кэтрин Руэммлер. Женщина занимала должность юридического советника администрации бывшего президента США Барака Обамы в Белом доме. Позже она работала в Latham & Watkins до 2020 года, а после ее наняли в Goldman Sachs.

The New York Post со ссылкой на материалы Минюста США пишет, что Эпштейн осыпал госпожу Руэммлер подарками. По данным газеты, финансист покупал женщине дорогие сумки, включая изделие от Hermes за $9,4 тыс., шерстяное пальто Fendi за $4,2 тыс. и кожаную сумку через плечо той же фирмы за $1,7 тыс. Однако в Goldman Sachs заявляют, что общение юриста с Эпштейном проходило исключительно в рамках деловых отношений. «Это низко — нападать на весьма уважаемую женщину-профессионала только из-за ее безобидных взаимодействий с Джеффри Эпштейном», — заявил пресс-секретарь Руэммлер.